Nädal aega distantsõpet: napib digivahendeid, muret teeb liiga karm hindamine ja koolilõunate puudumine

Nädal tagasi esmaspäeval jäid Eesti koolid esialgu kaheks nädalaks distantsõppele. Kui alguses oli õpilaste tulv nii suur, et e-õppe võimalused ütlesid suure koormuse all üles, siis sellest probleemist saadi üsna kiirelt üle.

Milline on haridusministeeriumi enda hinnang, kuidas on õpilaste distantsõpe esimesel nädalal edenenud?

"Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on olnud tublid," vastas Tarmu Kurm, haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja. "On neid [õpetajaid], kelle koormus on kahe- või mitmekordistunud, on neid, kes on tulnud enneolematult leidlikele lahendustele ja kõik sujub ladusalt, on neid, kes asunud eriolukorra blogi pidama ning oma kogemusi teistele jagama. Kindel on see, et jätkuvalt vajab läbi mõtlemist õppetöö korraldus, kõige paremini toimivate virtuaalsete keskkondade valik, õppimise ajaline organiseerimine ja palju muud."

Statistika näitab, et koduõppe esimesel nädalal kasvas kasutajaskond märgatavalt paljudel e-õpet võimaldavatel e-teenustel.

Mis on olnud aga distantsõppega seonduvad põhilised mured, millega ministeeriumi poole pöördutud?

Õpilastel ei ole digivahendeid

Ministeerium rõhutab, et koolid peavad õppetöö planeerimisel jälgima, et õppekoormus jaotuks proportsionaalselt. Õppimiseks ei pea tingimata kasutama vaid arvutit. Õpiülesanded võib õpetaja küll esitada interneti vahendusel, kuid õppimine saab jätkuvalt toimuda õpikute, töövihikute, töölehtede, raamatute jne abil.

Samuti soovitatakse kasutada paindlikke tähtaegu.