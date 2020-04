MyFitnessi juht: valitsus võiks mõelda, kas spordiklubidel on roll ühiskonnas või ei ole

Erkki Torn ütles intervjuus Delfile, et spordiklubisid pole kriisi puudutavatesse aruteludesse kaasatud ja toetusmeetmete puudumisel ei pruugi paljud oma uksi enam avadagi.

Tema hinnangul tuleks spordiklubisid vaadata kui rahva tervise seisukohast olulist rolli mängivaid treeningpaiku.

Kuidas teil praegu läheb? Kas valitsuse toetusmeetmed on teid aidanud?

Endiselt läheb keeruliselt. Üritame hakkama saada nii hästi kui võimalik. Meie kõik klubid on alates 15. märtsist suletud. Ainukesed toetusmehhanismid on töötukassa meede ja midagi muud ei ole välja pakutud ega ole ka saanud.

Ma ootaks, et riik ja valitsus mõtlevad ka selle peale, et kas spordiklubid on oluline osa riiklikust tervishoiustrateegiast. Kui see nii on, siis me loodame, et ka läbi mingite meetmete on võimalik spordiklubsid toetada. Tunneme, et ükski meede, välja arvatud töötukassa meede, pole meieni jõudnud, kuigi MyFitness on olnud regulaarseks treenimiskohast rohkem 50 000 inimesele. On palju räägitud erinevatest võimalustest, aga konkreetsest versiooni ei ole meile tutvustatud.