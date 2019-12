M.V. Wooli toetuseks mõeldud meeleavalduse korraldaja: aitab sellest VTA maffiast

"Allikmaa: Mati, kes ei tea asjast mitte midagi, tuleb nüüd siia. Aga hoiame saladuses.

Allikmaa: Ma teen praegu (võtab Mati Vetevoolu kaadrisse)

Vetevool: Ei, ära tee, ära tee. Ära jäta mind peale üldse.

(Allikmaa naerab)

Vetevool: Ära üldse jäta seda võimalustki. Kas Kata ei ole sul seal, eks?

Allikmaa: Ma kohe organiseerin selle sul ära.

Vetevool: Ei, misasja? Tarmo tuleb ju kutsuda välja, tuleb abiks kutsuda. Ega see ei ole ju nii, et sina üksinda, ikka kõik tahtsid teha ja sina oled üksinda.

Allikmaa: Eiei, ma ajan asja, kõik tulevad järgi. Kõik järgnevad mulle. Ära muretse."

Allikmaa tõmbas oma videos paralleele ka varasemate tragöödiatega Eesti veterinaarias ja tervishoius ning meenutas erinevaid taude ja tõbesid ning ka MMS-iga seonduvat.

"Tunnen, et mu käes on väga suur vastutus. Aga teiega koos me teeme selle ära. Proovime nendest timukatest lahti saada. Enne on nad nõus meid külma panema või tuleriidale, põletama Rakveres. Aga meie huvide eest nemad ei seisa, see on fakt. Mis me siin tervisest räägime. Isegi selle eest ei seisa... võib-olla mäletate, kui me tegeleme sellega päriselt, et me ravime ennast ise? Siis keegi kuskil ütleb, et see ei ole õige. Ikka EMO-sse on vaja minna, kui midagi on. Väga kuum teema oli MMS, mäletate? (naerab) See on üks paljudest! Meil ei lasta olla need inimesed, isetervenevad. Et oskame ise midagi teha."