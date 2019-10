M.V Wooli tehase bakteritüvi põhjustas vastsündinu surma

Kuigi nii kalatootja M.V. Wool kui ka maaeluminister Mart Järvik on väitnud, et ühegi väidetava listerioosiohvri surm ei ole tõendatult kalatehasest leitud ST1247 bakteritüvi, siis "Pealtnägija" toimetusega võttis ühendust ema, kes kaotas oma vastsündinu listerioosile, mille haigustekitaja oli just ST1247 bakteritüvi.

Sellega on Eesti listeeriaohvrite arv tõusnud kolmeni.

Lapse surma põhjustas ema nakkumine listerioosi bakteriga ja haigestumine listerioosi, kust ema vereringe kaudu sai sama haiguse ka vastusündinu. Pärast lapse surma uuriti lapse lahangul tema kahjustunud organeid, ja kõigis nendes organite väljakülvis oli samuti listeeriabakter nagu emalgi.

Doktor Aino Rõõm kinnitas, et vastsündinu surma põhjustas bakteritüvi ST1247, nagu on näidanud ka laborianalüüsid. Seega on olemas dokumentaalne tõend selle kohta, milles nii tehase esindajad kui ka maaeluminister seni on kahelnud – vaid tund aega elanud Marta surma põhjustas just bakteritüvi ST1247.

Esimene kinnitatud seos M.V. Wooli tehase ja listeeriatüve vahel pärineb juunist 2018, mis viitab tehase arvates asjaolule, et tüvi tuli tehasesse eelmise aasta esimesel poolel ja pole välistatud, et kõnealust tüve võib olla ka mujal. M.V. Wool jättis oma vastuses mainimata, et varasematele bakterileidudele ei tehtud geenianalüüse, aga listeeriat on nende tehasest leitud ka varem.