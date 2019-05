Muuseumiöö vaimus: mullu külastati Eesti muuseume ligi 3,4 miljonit korda

Erimuuseume külastati kokku üle 750 000 korra, lisaks tõmbas inimesi kunstimuuseumid, mida külastati 650 000 korda. Kuna Eestis oli mullu 1000 elaniku kohta üle 2500 muuseumikülastuse, on Eesti muuseumikülastuste poolest Euroopas esimeste seas.

Kuni 18-aastased külastavad meelsamini erimuuseumeid. Tervenisti 26 protsenti külastustest toimusid mullu seal. Teisel kohal on teadus- ja tehnikamuuseumid 23 protsendiga. 13 protsenti noorte külastustest toimusid kunstimuuseumides. Oluline on märkida, et noored käivad muuseumides tihtipeale haridusprogrammide kaudu, mille tõttu võivad valikud olla kallutatud koolide ja lasteaedade poolt.

Vähemalt 19-aastaste seas on kõige populaarsemad kunstimuuseumid. 57 protsenti külastustest toimusid just seal. Iga viies külastus viis aga teadus- ja tehnikamuuseumisse. Populaarsuselt kolmandal kohal on täiskasvanute seas erimuuseumid. Kümme protsenti muuseumikülastusest tuli just selle arvelt.

Täna õhtul toimub muuseumiöö, mille puhul avavad muuseumid enda uksed tavapärasest hiljem. Lisaks ei küsita külastajatelt piletitasu. Täpsemalt saab muuseumiööst osalevate muuseumide kohta lugeda muuseumiöö kodulehelt.