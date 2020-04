Müüki jõudnud maskide osas oli võltsimiskahtlus, Magnum kinnitab õigsust sertifikaadiga

Lühidalt: kaitsemaskide kvaliteeti kontrollivad ja väljastavad sertifikaate spetsiaalsed laborid. Pühapäeval Eestisse jõudnud partii kvaliteedisertifikaadi väljastas Poolas asuv Euroopa Liidu labor, mille andmebaasis praeguse seisuga meie maskipartii sertifikaadi numbrit ei ole.

Samal ajal on labor teatanud, et on võltsijatega pikalt hädas ja on tagasi võtnud ning uuesti väljastanud kõik märtsis antud sertifikaadid.

Kas meie maskipartii on võltsitud? See ei ole veel kindel, Tehnilise Järelevalve Amet kinnitab, et suhtleb Poola laboriga ja nii kiiresti kui võimalik, tehakse tõde selgeks.

Nüüd aga algusse.

Viis päeva tagasi, kolmandal aprillil teatas ravimite hulgimüüja Magnum, et “ettevõtete Magnum ja Semetron koostöös saabub pühapäeval Eestisse seni suurim isikukaitsevahendite tarne. Eestisse jõuab 3 miljonit kirurgilist kaitsemaski.” Miljon maski läheb Eesti riigile: politsei- ja päästetöötajatele, hooldekodude ja haiglate vajaduste katmiseks. Kaks miljonit maski läks jaemüüki ning osa neist jagatakse ettevõtete poolt heategevuse korras.

Pühapäeval maskid tõesti tulid, aga nende kvaliteet polnud see, mis oodati: tegu polnud kirurgiliste maskidega, vaid viirust mitte takistavate ehitusmaskidega.

“Maskide kohta TTJA seekord tavapärast tolliteatist ei saanud. Võtsime logistikafirma päringu peale ennetavalt ise ühendust. Kuna Magnumi tarnitud tootel olevast märgistusest ei olnud võimalik teha kaitseomaduste kohta ühtegi järeldust, kuna suur osa oli hiina keeles, küsisime ettevõtjalt täiendavalt, mis tootega on täpsemalt tegemist ja millised on kaitseomadused. Dokumente analüüsides selgus segaseid asjaolusid. Näiteks oli kirjas, et tegemist on kirurgiliste maskidega, ent lähemal uurimisel tuli ilmsiks, et tegemist on FFP1 kategooria kaitsemaski ehk sisuliselt ehitusmaskiga. Oluline on siinkohal välja tuua, et need maskid ei sobi meditsiinitöötajatele,” selgitas TTJA kommunikatsiooninõunik Anne-Mai Helemäe.

Edasi selgus veel kummalisi asjaolusid. On võimalik, et maskid on isegi veel kehvemad kui ehitusmaskid. “Meil on põhjust kahtlustada, et toodetega kaasas olnud Poola labori sertifikaadid ei vasta tegelikkusele. Täpsustame veel neid asjaolusid,” ütles Helemäe.