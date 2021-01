Muteerunud koroonaviiruse peatamiseks pääsevad välisriikidest tulijad 15. jaanuarist Eestisse negatiivse koroonaprooviga või tuleb siin testida

Reinsalu ütles, et valitsus kavatseb anda korralduse, mille järgi on alates 15. jaanuarist Eestisse sisenemiseks vaja 72 tunni eest lähteriigis tehtud negatiivset koroonatesti või tuleb testida viivitamatult Eestis. 1. jaanuarist kehtib selline kohustus Ühendkuningriigist siia saabujatele.

"See kavatsus on seotud mitme asjaoluga, aga eelkõige on taotlus täiendavalt tõkestada muteerunud koroonaviiruse levikut. Mitmed Euroopa riigid on sellist süsteemi rakendanud, mistõttu tegin valitsusele ettepaneku Eestis analoogne korraldus anda," sõnas minister.

Suurbritanniast leitud ja edasi levima hakanud koroonaviiruse uus tüvi on senisest märgatavalt nakkavam. Nädala alguses kirjutas Delfi, et näiteks naaberriigis Soomes on muteerunud tüvega nakatunuid 17 ja kõik juhtumid on seotud Suurbritannias või mujal välismaal reisimisega.

Reinsalu sõnul hakkab uus korraldus kehtima nii Eesti kodanikele kui ka saabuvatele turistidele. Nõue hakkab esialgse plaani kohaselt kehtima nii Euroopast kui ka kolmandatest riikidest tulijatele, võimalikud erisused võidakse teha naaberriikidega, lisas valitsuse kommunikatsioonibüroo meedianõunik Liis Velsker.

Kui välismaal koroonatesti tehtud pole, saavad reisijad lennujaamas ja sadamates kohe testida. Maismaapiiri ületavatele reisijatele eraldi punkte ei tehta, vaid nad suunatakse edasi, ütles Reinsalu. "Täpsem juhatus, kuhu nad suunata ja mis aja jooksul nad testi peavad tegema, tuleb veel paika panna," märkis ta.

Mis saab siis, kui välismaalt saabuja, kes pole negatiivset proovi andnud, keeldub Eestis testimast? Reinsalu ütles, et Eesti kodanikku ei saa siin kuidagi blokeerida, aga kõigile kehtib kohustus rahvatervise huvides koroonaviiruse meetmetest kinni pidada. "Kui inimene peab jääma karantiini, aga sellest kinni pea, siis on selleks vastavad karistused," tõi minister näiteks. "Üldiselt pole asi aga karistamises või tagaajamises, vaid ikkagi rahva tervise hoidmises. Eesti inimesed on seni näidanud, et on reeglitest kinni pidamisel väga küpsed ja mõistlikud."