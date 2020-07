Mustvees teatati politseile karu eest pagevast mehest. Tegemist on järjekordse mulaažiga

Täna sai politsei teate, et Mustvee vallas Kääpa külas jookseb Jõhvi-Tartu-Valga mnt 93. kilomeetril mees tee ääres karu eest ära. Selgus, et tegemist oli järjekordse mulaažiga samas kandis.

Politsei sõnul pole selliste kunstiteoste tee äärde panemine õige, kuna inimesed ehmuvad päriselt. "Politsei soovitus on jätkuvalt projekti autoritel järele mõelda, kuidas kõrvalistele inimestele sellised vaatepildid mõjuda võivad. Seda iseäranis juhtudel, kus mõnest mulaažist on jäänud eemalt vaadates mulje nagu oleks keegi õnnetusse sattunud. Politsei ei keela performantsi, kuid soovib, et sellega kõrvalisi inimesi ei hirmutataks või ehmatataks," ütles pressiesindaja Kerly Virk.

Mustvees on sarnased kunstiteosed inimesi ka varem ehmatanud. Juuni keskpaigas sai politsei teate, et mees olla karu eest puu otsa roninud. Selgus, et nii karu kui ka inimene olid hoopis isemeisterdatud mannekeenid.

Pärast seda sai politsei taoliste installatsioonide kohta veelgi teateid. Näiteks kutsuti politsei, sest Kambjas tee ääres märgati tee ääres põõsas pikali rattaga inimest. "Möödujad kirjeldasid, et ei julge lähemale minna, kuna tundub, et abivajaja enam ei hinga ja on surnud. Patrull selgitas, et tegu oli jälle mulaažiga. Tartu-Viljandi teel on samuti sarnane topis, kus rattur oleks just kui vastu puud sõitnud," teatas politsei Twitteris.

Sellistest leidudest on õige politseile teada anda, sest eemalt silmaga mõõtes võib vaatepilt olla õõvastav ja politsei saab välja selgitada, kas on tegelikku ohtu.