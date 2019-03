Kraft on varem on töötanud siseministeeriumi kantslerina ning kaitseministeeriumis. Tema vastaskandidaadiks oli Vinni valla teede- ja ühistranspordinõunik Aivar Lainjärv. Kraftide dünastia liikme Jüri Kraft noorema poja Märt Kraftile on Mustvee kant tuntud, ta isale kuulub Kasepääl talu.

Vallavanem asub ametisse 26. märtsil.

Mustvee endine vallavanem Jüri Morozov vabastati umbusaldushääletusel ametist 30. jaanuaril.