Mustamäelaste suurejooneline reisiplaan Kuremäele mobiliseeris sotsiaaldemokraadid

"Tallinna linnavalitsus on võtnud seisukoha, et COVID-19 leviku tõkestamise piiranguid saame vältida vaid ennetusega," märkis Rainer Vakra ning ilmestas öeldut pealinna koolide osalise distantsõppe meetmega ning üldise suundumusega inimestevaheliste kontaktide vähendamiseks.

"Sellele põhimõttele vastupidiselt teavitas aga Mustamäe linnaosa valitsus, et viib 150 linnaosa elanikku bussiga ekskursioonile," sõnas sotsiaaldemokraat. "Augustis toimunud samasugusel ekskursioonil oli enamik osalejatest Facebookis linnaosa vanema avaldatud pildi järgi eakad, ehk COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed."

Juske ja Vakra pöördumine linnapea poole sisaldab järgmisi punkte:

1. Kuidas läheb Mustamäe linnaosa valitsuse korraldatav ekskursioon kokku Tallinna ennetusstrateegiaga?

2. Kuidas on kavas tagada, et bussituuril ei osale ühtegi riskirühma kuuluvat inimest?

3. Kuidas tagatakse ekskursioonibussides hajutatuse nõue?

4. Kas ja milliseid sarnaseid üritusi on linnaosadel veel kavas korraldada?

5. Kas linnaosa vanematele on selgitatud linnapea nägemust ennetusest ning kas peale Mustamäe linnaosa vanema on veel mõni linnaosa vanem, kes ennetustööd ei pea tegema?

6. Millise karistuse määrate linnaosavanemale kui selgub, et bussiekskursiooni tulemusel tekkis uus viiruskolle?

Taustast

Üleeile kuulutas Mustamäe linnaosa valitsus välja võimaluse minna väljasõidule Kuremäe kloostrisse -Delfi soovis teada, kas tänases kasvavas koroonaohus on säärane tegutsemine mõistlik ning milliseid abinõusid viiruse leviku ennetamiseks kasutusele võetakse.

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats (kunagine sotsiaaldemokraat, nüüdsest keskerakondlane) märkis, et linnaosa valitsus võtab 150-pealise väljasõidu puhul viirusohtu väga tõsiselt.

"Kui püüate midagi muud väita, siis teete küll meile liiga," viitas Laats üleeilsele Delfi artiklile, kuhu linnaosa vanema vastulauset polnud hilise kellaaja tõttu võimalik saada.

"Mis puudutab linnaosa poolt organiseeritavat väljasõitu, siis on elementaarne, et sealjuures võetakse kasutusele kõikvõimalikud ennetavad meetmed," selgitas Laats ohutuse tagamise tagamaid. "See on juba nii tavapäraseks saanud, et ei näinud vajadust seda [sotsiaalmeedia postituses - toim.] eraldi välja tuua."

Laats märkis, et linnaosa poolt on tagatud maskid kõigile osalejatele, samuti on kindel ka desinfitseerimisvahendite olemasolu bussis. Ühtlasi viiakse enne reisi algust läbi kontaktivaba kehatemperatuuri mõõtmine ning haigustunnustega inimesed reisile ei pääse.

"Hindame olukorda jooksvalt ning kui reisi eel selgub, et selle korraldamine on liialt riskantne, siis jätame ära," lisas Laats "Tõenäoliselt ei pea lisama, et ürituste tühistamine on samuti tavapäraseks saanud ja ei üllata kedagi."