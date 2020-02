Mustamäel inimese surnuks pussitanud mees võeti vahi alla

Ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi selgitas, et kuigi kahtlustatavat pole varem kriminaalkorras karistatud, on tema käitumine sedavõrd ohtlik, et prokuratuur taotles mehe eeluurimise ajaks vahi alla võtmist.

„52-aastasele meesterahvale on kahtlustus esitatud tapmises. Arvestades tänaseks kogutud tõendeid, eelkõige asjaolu, et kahtlustatav kandis ilma igasuguse põhjuseta kaasas terariista ning seda ka kasutas, on prokuratuuri hinnangul ainumõeldav taotleda sellise isiku ühiskonnast isoleerimist,“ täpsustas prokurör Kruusimägi.

Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis mehe vahi alla.

Neljapäeval pidas politsei kinni mehe, keda kahtlustatakse eelmisel õhtul Tallinnas Sõpruse puiesteel 56-aastase mehe noaga löömises. Rünnaku ohver viidi haiglasse, kus ta paari tunni pärast suri.