Mustamäe ülikoolilinnakus saab uuest nädalast isesõitva autoga liikuda

Robootikateadlase ja iseAuto projektijuhi Raivo Selli kinnitusel on regulaarsõitude käivitamise peamine eesmärk teadustöö ja iseAuto arendus, mida saab aga edukalt ühildada ka reisijateveo ja teadustulemuste populariseerimisega.

Arendustöö jätkub katsete ja eksperimentidega. Näiteks uuritakse, kuidas toimub tulevikus koostöö nutikate liiklusmärkide ja valgusfooridega, kuidas toimib turvaline kaugjuhtimine kasutades 5G tehnoloogiat ja koostöö teiste sõidukitega, näiteks e-tõuksidega. Teadlaste eesmärgiks on asendada praegu iseAutoga kaasa sõitev turvaoperaator teleopereerimisega üle 5G võrgu.

TalTech

„Iseautode ohutuses on tulevikus järjest olulisem küberturvalisus – vaja on kaitsta sõidukit ja selle reisijaid näiteks kuritegelike ülevõtmiskatsete ja teiste häkkimisviiside eest. Selleks käivitus äsja suuremahuline Horisondi projekt CityScape, kus pööratakse tähelepanu just küberturvalisusele tuleviku ühistranspordis, projekti olulised partnerid on Itaalia Kaspersky ja Airbus, Eestist Tallinna linn ning Riigi Infosüsteemi Amet,“ ütles Raivo Sell tulevikku vaadates.

Regulaarliini algusega tähistati Euroopa tipptehnikaülikoolide konsortsiumi EuroTeQi algust – partnerid Euroopa erinevate tehnikaülikoolide linnakutes saavad virtuaalreaalsuse prillidega teha kaasa sõidu TalTechi iseAutoga. Sama saavad teha kõik huvilised kodust lahkumata.