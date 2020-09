Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats suurest väljasõidust Kuremäele: võtame viiruseohtu väga tõsiselt

Eile kuulutas Mustamäe linnaosa valitsus välja võimaluse minna väljasõidule Kuremäe kloostrisse - Delfi soovis teada, kas tänases kasvavas koroonaohus on säärane tegutsemine mõistlik ning milliseid abinõusid viiruse leviku ennetamiseks kasutusele võetakse.

Abimeetmed on iseenesestmõistetavad

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats märkis, et linnaosa valitsus võtab 150-pealise väljasõidu puhul viirusohtu väga tõsiselt.

"Kui püüate midagi muud väita, siis teete küll meile liiga," viitas Laats eilsele Delfi artiklile, kuhu linnaosa vanema vastulauset polnud hilise kellaaja tõttu võimalik saada.

"Mis puudutab linnaosa poolt organiseeritavat väljasõitu, siis on elementaarne, et sealjuures võetakse kasutusele kõikvõimalikud ennetavad meetmed," selgitas Laats ohutuse tagamise tagamaid. "See on juba nii tavapäraseks saanud, et ei näinud vajadust seda [sotsiaalmeedia postituses - toim.] eraldi välja tuua."

Laats märkis, et linnaosa poolt on tagatud maskid kõigile osalejatele, samuti on kindel ka desinfitseerimisvahendite olemasolu bussis. Ühtlasi viiakse enne reisi algust läbi kontaktivaba kehatemperatuuri mõõtmine ning haigustunnustega inimesed reisile ei pääse.

"Hindame olukorda jooksvalt ning kui reisi eel selgub, et selle korraldamine on liialt riskantne, siis jätame ära," lisas Laats "Tõenäoliselt ei pea lisama, et ürituste tühistamine on samuti tavapäraseks saanud ja ei üllata kedagi."

Taustast

Eile õhtul avaldas linnaosa ühismeedias üleskutse, kus pakuti välja võimalus minna tasuta huvireisile Kuremäe kloostrisse. Nunnade juurde sõidab Tallinnast kauem kui kaks tundi, ning kuna pole põhjust uskuda, et bussis inimesed üksteisest kahe meetri kaugusel istuksid, tekitas säärane pakkumine tänastes oludes küsimärke.

Muus osas eeskujulikul detailirohkest postitusest ei leidnud viiruseennetuse kohta ühtegi sõna - polnud juttu ei maskidest, käte desinfitseerimisest ega vajadusest haigena koju jääda.

Et teemas selgust saada, üritati Laatsiga eile ühendust saada. Õhtupoolikul polnud see aga võimalik - tal oli telefon välja lülitatud, mistõttu jäi veebiuudis möödunud päeval ilma temapoolse kommentaarita.

See viga sai parandatud täna. Lisaks kommentaarile kritiseeris Laats Ekspress Meedia väljaannete vastukäivaid sõnumeid.

"11. septembri Eesti Päevalehe juhtkiri leiab, et „koroonavõitlus kisub jälle paaniliseks“ ning heidab seda ette eeskätt Tallinnale. Nüüd kirjutate, et oleme hooletud ja ei arvesta ohuga piisavalt," märkis Laats. "Kumb siis jääb?"