MURESAHTEL | Jäta Delfile oma küsimused vaktsineerimisest - meie vastame

Toimetuse jaoks pole reeglina kasutuid küsimusi. Igaüks võib teemat edasi aidata, arutelusid esile kutsuda või lihtsalt kaasa mõtlema panna. Ja on ka selliseid küsimusi, mis kõlavad hädasignaalina ja juhivad tähelepanu olulisele. Ajakirjanik ei lähe sellistest asjadest kunagi lihtsalt mööda, vaid üritab sekkuda ja probleemi lahendada, kuna konfliktide ära hoidmine on ka ajakirjaniku töö osa.

Koroonaviiruse pandeemia jätkub ja maailm muutub. Vaktsineerimine on spetsialistide hinnangul kõige tõhusam viis viiruse võitmiseks. Praegusel kriitilisel momendil levib palju vaktsineerimisega seotud väärinformatsioon sotsiaalvõrgustikes, kust leiab hulgaliselt valeinfot ja vandenõuteooriaid. Kuid vaktsineerimisega seotud väärinformatsioon suurendab kõhklusi vaktsiini suhtes ja annab hoogu uutele haiguspuhangutele. Väärinfo on täna sama ohtlik kui haigus ise.

Selle tõttu avab Delfi uue rubriigi nimega „Muresahtel”. Kirjuta antud artikli juures olevasse kommentaariumi oma küsimused seoses vaktsineerimisega ning Delfi otsib koos parimate Eesti ekspertidega nendele vastused. Millal vaktsiin tööle hakkab? Kas on võimalik nakatuda esimese ja teise süsti vahel? Ja haigestuda pärast teist? Kas vastab tõele, et ka pärast vaktsineerimist tuleb järgida ettevaatusabinõusid? Vaktsineerimine tehtud, ühtlasi on kõrge antikehade tase- kas see tähendab, et kõik on korras? Kui antikehad ei taga kaitset, mis siis tagab? Ja nii edasi.

Jätke kommentaariumisse oma küsimused ja meie leiame vastused.