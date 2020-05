Muraste koolipere suur võit: ministeerium ei luba Harku valla juhtidel lapsi sügisest ohtlikule kooliteele ajada

Haridusministeerium põhines oma otsuses maanteeameti eksperthinnangule, mille kohaselt pole ohutu juurdepääs koolihooneni ning võimaliku ohu korral sealt turvaline lahkumine tagatud. Samal seisukohal on ka Muraste kooli direktor, õpetajad, hoolekogu ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid. Kooli kolimise vastu andis aprillis allkirja 1100 inimest.

Muraste kooli hoolekogu esimehe Mart Eensalu sõnul üritas vallavanem Erik Sandla iga hinnaga kolida kooli kohta, mis pole selleks mõeldud ning kus vallal on lihtsalt kinnisvara üle. “Sealjuures absoluutselt hoolimata sellest, et lapsed oleks asunud käima mööda riigi ohtlikumat kooliteed,” rääkis Eensalu.

“Me ei saanud koolipere ja lapsevanematega sel juhtuda lasta ning olime sunnitud vallajuhtide omavoli vastu võitlema. Kooli kolimine jääb ära, aga selle kohta, kus lapsed sügisel käima hakkavad, pole vallal endiselt plaani. Koolipere ja lapsevanemad on küll omalt poolt valmis pingutama, et lapsed sügisel vanasse kooli ära mahutada, kuni valmib Muraste Kooli püsiv laiendus,” kinnitas Eensalu.

“Harku vallavanem Erik Sandla näitas selgelt, et talle on kinnisvaraga majandamine olulisem kui laste turvalisus. Oleme seisukohal, et inimene, kes sellise segaduse korraldas, ei sobi valla hariduselu eest vastutama ning peab tagasi astuma,” lisas Eensalu.

Valla plaani kohaselt oleks Muraste, Vääna-Jõesuu, Viti, Naage, Suurupi ja Vääna lapsed pidanud hakkama sügisel koolis käimiseks ronima alla 30-meetrisest pankrannikust või liikuma ringiga mööda kitsast ja pimedat Tilgu teed.

Maanteeameti hinnangul ei ole Harku valla pakutud Meriküla hooneni viiva Tilgu tee möödasõidutaskutega lahendus sobilik, sest ei taga kõigi liiklejagruppide turvalisust. Maanteeameti selgituse kohaselt ei ole valla poolt hädalahendusena pakutud möödasõidutaskutega koolitee liiklejatele igas olukorras reaalselt kasutatav ning võib tuua kaasa ohtlikud olukorrad ja tekitada täiendavaid probleeme. Seda eriti tipptundidel, mil liiklussagedus on suur ning liiklusvoog pidev. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et Tilgu teel liiklevad sõidukid ning kergliiklejad ühises liiklusruumis, st puudub jalgratta- ja jalgtee.