Mullu sügisel Kohtla-Järvel kadunuks jäänud noor mees leiti surnuna

Sellele viitavad sündmuskohalt leitud rõivad ja esemed, mis mehel kadumise päeval kaasas võisid olla. Leitud säilmed suunatakse ekspertiisi, et leida kinnitust, et tegemist on kadunud Valentiniga. Niisamuti selgub ka surma täpne põhjus, kuid praeguseks kogutud andmetel ei ole alust kahtlustada, et mehe surm saabus kuriteo tagajärjel.

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsepa sõnul järgnes mehe kadumisele intensiivne uurimise periood, mille käigus üritati selgeks teha kadunud mehe asukoht.

"Politsei uuris erinevaid versioone. Uurimise käigus kuulati üle mehe lähedased ja tuttavad, suheldi tööandjaga, koguti infot naabritelt. Vaatlesime läbi sadu tunde linnakaamerate salvestisi, tegime kõneeristused ja päringud panka, et mehe liikumisest teada saada," kirjeldas Mürsep vaid väikest osa uurimisest.

"Kahjuks ei andnud otsimine toona tulemust," ütles Mürsep.