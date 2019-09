Mullu said tasuta HPV vaktsiini vaid pooled tüdrukud

"Kuna Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik, siis on lapsevanema nõusolek vajalik. Umbes 2800 tütarlast jäi vaktsineerimata lapsevanema nõusoleku puudumise tõttu. Puutusime kokku ka juhtumitega, kus tütarlaps ise soovis vaktsineerimist, kuid just tema vanemad on vaktsineerimisest keeldunud," nentis terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova.

Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kooliõde Kersti Tamm nentis, et lapsevanemad on vaktsineerimise osas väga erinevatel seisukohtadel.

"On neid, kes on väga teadlikud ja tulid juba enne tasuta vaktsineerimisega alustamist küsima, kas HPV kaitsesüsti saaks teha. On neid, kes ei oska kindlat seisukohta võtta - enamasti ei ole nad ise teemasse süvenenud ja kõhklusi tekitavad poole kõrvaga kuuldud hirmujutud, millel tegelikult ei ole alust. Kolmandaks on vanemad, kes ütlevad veendunult ei, nende otsus tugineb põhiliselt kuulujuttudele," sõnas Tamm.

Eelmisel aastal said kõige vähem HPV vaktsiini Raplamaal elavad tüdrukud, neid oli keskmiselt 34 protsenti. Hiiumaal ja Põlvamaal on samuti teiste maakondadega võrreldes HPV-vaktsineerituid vähem - keskmiselt pea pooled on kaitsesüsti saanud.

Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Saaremaal ja Viljandimaal on tulemus teistest maakondadest kõrgem. Ülejäänud maakondades on hõlmatus vaktsineerimisega ühtlane.

Filippova sõnul on suurimad erinevused koolide vahel. "Esimese vaktsineerimisaasta kogemused näitasid, et hõlmatus HPV vaktsineerimisega koolis sõltub väga palju sellest, kuidas suhtub sellesse kooli juhtkond ja õpetajad. Nendes koolides, kus õpetajad toetavad avatult HPV vaktsineerimist, on vaktsineerimisega hõlmatus kõrgem kui teistes koolides," märkis Filippova.