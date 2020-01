Mullu raskes liiklusõnnetuses viga saanud päästjad said haiglast koju

"Tänaseks hetkeks on kõik päästjad saanud haiglast koju ja ravivad ennast. Ma loodan, et nad saavad varsti teenistusse tagasi ja püsivaid kahjustusi neile ei jää," ütles Tammearu. "Päästetööd tehes on alati teatav risk, et midagi võib juhtuda. See oli väga karm sündmus, aga seal oleks võinud tagajärjed olla palju kurvemad," nentis ta.

Õnnetuse põhjustasid libedad teeolud

Mullu 31. detsembri varahommikul sai Rakvere päästekomando põhiauto väljakutse liiklusavariile, mis oli juhtunud Rakvere-Haljala maanteel. Päästeameti brigaad, kes sõitis appi libeduse tõttu teelt välja sõitnud veoautole, sattus ka ise libedate teeolude ohvriks ja sõitis teelt välja. Auto lendas katusele ja kabiinis olnud neli päästjat said viga. Nad toimetati haiglasse, kust üks päästjatest sai peagi koju, teised aga viibisid pikalt ravil.