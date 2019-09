Muinsuskaitseamet soovitab säilitada Kadriorus asuva raudbetoonposti

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Peeter Liik selgitas, et 1928. aastast pärineva betoonposti teeb eriliseks see, et teadaolevalt ei ole Eestis säilinud betoonist elektrimaste, mis oleksid tehtud enne Teist maailmasõda. Betoonmaste hakati paigaldama alates 1960ndatest.

Posti materjali erilisust kinnitas ka muinsuskaitseameti restaureerimisnõunik Artur Ümar.

"Ta on raudbetoonist ja on veel ainuke, mis on selles lõigus täna veel säilinud. Kindlasti väärtustab see kohalikku tänavaruumi," lausus Ümar.

Otsuse, kas post väärib säilitamist, peab Liigi sõnul tegema varsti. "Meie soov on ajalooline mast säilitada ka olukorras, kus see elektriliinide kandmise funktsiooni enam ei täida," märkis ta.

Muinsuskaitsemeti ettepaneku järgi peaks Tallinn selle tänavaposti projektides ja Kesklinna üldplaneeringus märkima kui väärtusliku üksikelemendi, mis tuleb säilitada. Riikliku kaitse alla pole posti kavas võtta.