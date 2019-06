MTÜ Lastekaitse Liit uus juhataja on Varje Ojala

Ojala on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuritöö eriala, Professionaalse Psühholoogia Erakooli psühholoogilise nõustaja eriala ja läbinud Tallinna Tehnikaülikoolis töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe. Ta omab pikaajalist töökogemust kohaliku omavalitsuse, kultuuri ja sotsiaaltöö valdkondades. Tema eelnevad ametikohad Lihula vallavanemana, Lihula Muuseumi juhatajana, MTÜ Lihula Rahvaülikooli juhatajana ja Pirita Vaba Aja Keskuse juhatajana Tallinnas, on andnud oskused erinevat tüüpi organisatsioonide töö korraldamisel ja juhtimisel.

Varje Ojala leiab, et tal on olnud õnn töötada ametikohtadel, mille kaudu on saanud kaasa rääkida ja tegutseda kohaliku kogukonna elu reaalsel edendamisel ja arendamisel ning nüüd on hea aeg midagi ühiskonnale laiemalt tagasi anda. “Olen väga motiveeritud kaasa lööma Lastekaitse Liidu töös, et arendada lapsesõbralikumat ja vaimselt tervemat ning turvalisemat ühiskonda, milles kasvada. Pean oluliseks lastega seotud probleemide märkamist ja neile lahenduse leidmist - kõigil lastel on õigus olla õnnelik ja selle peame tagama oma eeskujuga meie, täiskasvanud,” sõnas Ojala.

MTÜ Lastekaitse Liit on vabaühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele Eestis. Lastekaitse Liidu tegevuste, projektide ja põhimõtetega saab tutvuda meie kodulehel www.lastekaitseliit.ee