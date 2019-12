Moskvas FSB maja juures tulistati, väidetavalt on kolm hukkunut

Sündmusest teatab Venemaa uudistekanal RBC, kirjeldused ja videoklipid levivad ka Venemaal laialt tuntud Telegrami kanalites Mash ja 112. Info on esialgu vastuoluline.

Andmed surnute ja vigastatute kohta on erinevad. Telegrami kanali 112 teatel tapeti kolm FSO töötajat. Telegrami kanal Baza kirjutab, et tapetud on üks liikluspolitseinik kohta. "Selliseid andmeid meil veel pole," vastas Moskva liikluspolitsei pressiteenistus RBC küsimusele surnud liikluspolitseiniku kohta.

Telegrami kanali Mash teatel on linnas kehtestatud olukord koodnuimega "Sireen", mis tähendab ohtlike kurjategijate otsimist. Moskvas on kasutusele võetud tugevdatud turvameetmed, ütles FSB-le lähedal asuv allikas RBC-le. FSB-s ja siseministeeriumi üksustes kutsutakse inimesi tööle tagasi, sündmuskohal on väidetavalt rakednatud erimeetmed: mobiilsidet segatakse.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/19/12/2019/5dfb951c9a7947386466209f?from=from_main&fbclid=IwAR2DoVbAZhMgVPlxY1Q5pBAFTni1ggSLfhWCrJccEO9F2OjXGittm7kwktQ

pic.twitter.com/1LFfq41jNI

— baza (@bazabazon) December 19, 2019