Moskvas esitletud raamatu järgi oli Jaan Tõnisson Nõukogude luure agent

Pressikonverentsil osalenud väljendasid samasuguseid arvamusi. Politoloog ja ühiskonnategelane Veronika Krašennikova teatas, et see väljaanne „ei jäta kivi kivi peale Nõukogude Liidu okupatsiooni versioonist”.

Venemaa välisministeeriumi inimõiguste, demokraatia ja õiguste ülimuslikkuse volinik Grigori Lukjantsev lisas, et „me puutume kokku ajaloo võltsimisega poliitiliste eesmärkide saavutamiseks” ja et „meie partnerid esitavad mõningaid dokumente vahel nii raskesti kättesaadavatena, et nendega on võimatu tutvuda ja tuleb toetuda nende nägemusele olukorrast”.

Djukov on ka varem õigustanud Nõukogude Liidu tegevust Balti riikides ja Lääne-Ukrainas. 2009. aastal esitles ta Tallinnas hotellis Olümpia oma raamatu „Deporteerimine Eestis: kuidas see tegelikult oli” eestikeelset tõlget ning teatas, et repressioonidel Eestis ei olnud etnilist iseloomu ja Eesti poliitikud suurendavad represseeritute üldarvu 2,5 korda, samas kui tema oponent, Eesti NSV KGB endine esimees Vladimir Pool kinnitas, et Eesti valitsuse käsutuses olevad arvud on pigem pisendatud.