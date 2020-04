Moskva teedevõrk ägab kiirabibrigaadide põhjustatud ummikute all

Ilta-Sanomat kirjutab, et Moskva linna haiglavõimekus on proovile pandud.

Moskva aselinnapea Anastasia Rakova sõnutsi kantakse linna tervishoiusüsteemis hoolt enam kui 6500 koroonahaige patsiendi üle. Hiliseim statistika näitab, et Moskvas on 7822 koroonaviiruse juhtumit.

Aselinnapea Rakova märkis, et haigusjuhtude arv on viimaste päevade jooksul kasvanud hüppeliselt. Haiglatel tuleb rinda pista kahekordselt sama paljude patsientidega kui eelmisel nädalal samal ajal. Uue nähtusena on koroonaepideemia raames ilmunud viimastel nädalatel tänavatele kiirabiautode järjekorrad.

⚠️Пробка из скорых, в районе Госпиталя для ветеранов войн №3, на ул. Стартовая pic.twitter.com/edqoKA1gSd — Реквием по стране #STAYHOME (@FakeStateRF) April 10, 2020

Põhjusi selleks on mitu. Üks järjekordadest tekkis seetõttu, et äkiliselt avanes ühes haiglas suur kogus patsiendikohti, mida kiirabibrigaadid diagnoositutega täitma asusid. Teiseks põhjuseks on haiglate töövõimekus - koroonapatsientide kontroll on pikk protsess. Kolmandaks põhjuseks on vajadus kiirabiautosid pidevalt desinfitseerida ning üheks paigaks, kus seda tehakse, on kujunenud sõjaveteranide haigla, mille ümbrusesse on samuti koondunud üks järjekordadest.

Linn on probleemiga kursis ning teavitab avalikkust, et omavalitsuse tervishoiusüsteemi võimekus on proovile pandud.

Moskva aselinnapea Rakova sõnutsi on epideemia kõrgpunkt alles ees ning haigusjuhtumite arvu suhtes oodatakse kasvu. Linn on rakendanud inimestele ranged liikumispiirangud ning on arendamas võimalikku varianti kodanike ringlemise vähendamiseks ka n-ö elektroonilise passi näol. Passi omanik saaks liigelda vaid konkreetsetes piirkondades.