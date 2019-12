Mõrvatud naise salapärane kingitus kapole: „Kadri-Ann lootis sellega oma vara päästa.”

Kui testament mõrvauurimise käigus välja tuli, ei osanud keegi mõista ega selgitada, miks pidi üks tavaline naine jätma oma väärtusliku kinnisvara kaitsepolitseile, millega tal polnud kunagi mingit pistmist olnud. Nagu kaitsepolitsei on kinnitanud, on see juhtum nende ajaloos esimene kord, mil keegi on neile testamendiga midagi jätnud.

Lähtudes Kadri-Anni tollasest käitumisest, taotlevad tapetu vend Heiti Gross ja tema advokaat ka naise vaimse tervise postuumset hindamist, et teha kindlaks, kas ta polnud testamendi tegemise ajal piiratud teo- või otsustusvõimega, mis annaks alust testament tühiseks tunnistada. „Meie hinnangul hoidis Urmas Einroos Kadri-Anni selliselt oma mõju ja võimu all, et tal tekkis psüühikahäire,” leidis Heiti Grossi advokaat Aleksei Ratnikov.