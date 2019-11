Moraalne hinnang Urmas Arumäe tegevusele võib tulla alles uuel aastal

Advokatuuri kantsler Leen Eenpalu ütles, et kuivõrd Eesti on õigusriik, on süüta kõik, kelle suhtes süüdimõistvat kohtuotsust langetatud pole. Seega pole asjaolu, et kellegi suhtes menetlus algatatakse, ise-eneses probleem. Advokatuuri ametlik seisukoht selliste kohtuasjade sagenemise kohta on, et mingit otsest moraalset kriisi esialgu kusagilt näha ei ole, kõik juhtumid on erinevad, olgugi neid ühte aastasse keskmisest rohkem kokku sattunud.

See ei tähenda aga, et advokatuur toimuvasse ükskõikselt suhtuks, kinnitas Eenpalu. "Seda ei saa öelda, et me muret ei tunne. Ikka teeb murelikuks, kui juhtumid sagenevad," ütles ta. "Aga iga juhtum on erinev."