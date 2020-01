Mopeedautode juhtide vanuse nõuet tõstetakse - 15-aastaseid ei lasta enam neljarattalistega liiklema

Näiteks möödunud aastal toimus neljarattaliste mopeedide osalusel viis liiklusõnnetust, neist neli asulavälistel teedel. "Õnnetuste põhjused olid erinevad, kuid vähemalt kahel juhul ei andnud mopeedauto juhid teed peateel liikuvatele sõidukitele," ütles Urb.

Ehkki just mopeedautodega seotud liiklusrikkumised või õnnetused kuidagi eriliselt välja ei paista, on selle sõiduki liialt lihtne tarbimisõigus Urbi sõnul ka mõnest küljest muret tekitav.

"Täna võivad mopeedautot juhtida ja liikluses osaleda inimesed, kes ei ole läbinud vastavat koolitust ega pruugi liiklusreegleid piisavalt tunda. See on kindlasti murekoht," ütles Urb.

Näiteks just Urbi piirkonnas Narvas oli eelmisel kevadel üks kummaline intsident, kus varasemalt autojuhiload kaotanud juht üritas mopeedautoga politsei eest põgeneda. Mõistagi ei valmistanud politseile liigseid raskusi maksimaalselt 45 km/h veerevat sõidukit kätte saada. Ülalolevas videos on see tagaajamine ka jäädvustatud.

Politsei pani meest tähele, kui mopeedijuht ristmikul keelatud manöövrit üritas sooritada. Hiljem selgus, et 56-aastane juht oli varasemalt korduvaltliiklusseadust rikkunud. Tal oli 14 kehtivat karistust, neist 11 liiklusalased. Viimase karistuse oli ta saanud joobes juhtumise eest, mistõttu talt load ära võeti. Mees saadeti 27 päevaks arestimajja.

Veel üheks probleemiks on mopeedauto liikumiskiirus, mis maanteedel võib teistele liiklejatele paraja peavalu valmistada.

"Eriti praegusel ajal, kui on pime ja ilmastikuolud raskendavad nähtavust, on teistel juhtidel keeruline tunnetada, mis kiirusel eesolev sõiduk liigub. Selleks, et mopeedautost ohutult mööduda, peab iga juht hoo maha võtma ja andma teed vastutulevatele autodele. Vältima peab olukordi, kus üritatakse tekitada nii öelda kolmas sõidurada, arvates et mopeedauto on piisavalt väike, et sellest mööda põigata," märkis Urb.

Kuid load kaotanud roolijoodik ei ole ainus mopeedautode sihtgrupp. Urbi sõnul on sõiduk populaarne veel eakate inimeste, aga ka välismaalaste seas, kel pole lihtne B-kategooria juhtimisõigust saada.

"Mopeedauto on võrdlemisi soodne ja linnatingimustes kindlasti ka mugav sõiduvahend, seega ei ole üllatav, et inimesed sellega sõidavad," ütles Urb.

Aeglase sõiduki märgis peale ja teismelised kaherattalistele

Kui ERR kirjutas märtsis, et tulevikus on mopeedautoga sõitmiseks vaja juhiluba, siis säärast seadust praegu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ettevalmistamisel ei ole.