Moonika Helme valitsuse abisaadetisest: appi, jälle on Ratas midagi koos Aabi ja terviseametiga otsustanud!

Eile teatasid ministrid Jaak Aab ja Urmas Reinsalu, et Eesti saadab Hispaaniale ja Itaaliale abisaadetisena kummalegi 25 000 kirurgilist ja 5000 FFP2 tüüpi kaitsemaski.

EKRE tuumikliige Moonika Helme kirjutas selle peale sotsiaalmeedias: "Appi, jälle on Ratas midagi koos Aabi ja Terviseametiga otsustanud!"

Kriitilise seisukoha kirjutas sotsiaalmeediasse ka EKRE eurosaadik Jaak Madison, kelle sõnul on riigi otsus arusaamatu ja küsimusi tekitav.

"Apteekidesse läheb müüki praakkaup, riigi erinevad asutused pidavat olemas hädas varudega ja kogu maailmas on tarned takerdunud, kuid nüüd on meil varusid piisavalt? Kindlasti oleks mõistlik teisi aidata, kui see on võimalik ehk kui meil endal on kõik hästi. Kuid meil ju ei ole kõik hästi," kirjutas Madison ja lisas, et viirusest tekitavad talle rohkem hirmu amatöörid ja idioodid.

Samas lõimes sai alguse ka Madisoni ja Isamaa ministri Raivo Aegi nõuniku ja erakonnakaaslase Kalle Muuli sõnavahetus, kus viimase hinnangul on apteekides kõigile piisavalt maske müügil ja tuhandele inimesele jaguv kogus (arvestades piirangut, et ühele inimesele müüakse 50 maski) vaid köömes nende miljonite kõrval, mis Eestisse viimasel ajal jõudnud.

"Küllap riik oleks apteekidele need 50 000 maski ka müünud, kui apteekidel oleks hirmus puudus ja nad tahaksid neid osta. Aga apteegid varustavad end ise just selliste maskidega nagu tahavad ja ostavad just sealt, kust tahavad," ütles Muuli.

"Ma parem suunaks needki maskid minimaalse piirhinna ja piirkogusega müüki, selmet rahulduda ilma sertifikaatideta tolmumaskide müügiga mitmekümnekordse juurdehindlusega," pakkus aga Madison välja.

Madison vaatas ka huvi pärast, et kas apteekide tellitud "tolmumaske" on müügil: Aphoteka veebilehel olid need eurosaadiku kontrollimise hetkel otsas ja FFP2 maskide kohta ta sealt infot üleüldse ei leidnud.