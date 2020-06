Möödunud reedel kadunud Salme leiti, ta viibib raskes seisundis arstide hoole all

Otsingut juhtinud Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Rauno Lensment selgitas, et Salme leidis täna hommikul kella 9 ajal Häädemeeste vallast Jaagupi külast kohalik elanik, kes oma igapäevatoimetuste käigus sõitis ATV-ga läbi heinamaad. "Mees leidis naise tühjalt seisva maja hoovist abitus seisundis ning andis sellest kohe häirekeskusele teada. Naine viidi haiglasse ning on arstide hoole all. Meedikute sõnul oli naine alajahtunud ja on praegu raskes seisundis," ütles Lensment.

Jaagupi küla on umbes viis kilomeetrit eemal Salme elukohast Kabli külast. Praegu ei ole politseiametnikele teada, mis ajast naine võis leidmise kohas olla. "Teada on, et see koht oli otsijate poolt varasemalt läbi vaadatud, kuid samas oli meil erinevate vihjete põhjal alust arvata, et ta liikus ringi. Esmaspäeval jõudis politseini kaamerasalvestis, millelt on näha, et Salme liikus neljapäeva, 28. mai hommikul Kabli külas," sõnas Lensment.

Politsei sai info naise kadumisest 29. mai õhtul veidi peale kella 20 ning alustas piirkonnas samal õhtul koos vabatahtlikega otsinguid. Kuni tänaseni väldanud otsingutele kaasati PPA lennusalga kopter, mis kammis otsinguala läbi nii reede õhtul kui ka laupäeval. Samuti kaasati otsingutele droonid, ATV-d ja otsingukoerad. Alates reede õhtust osales otsingutel kokku üle 100 inimese, päevas umbes 20-30 inimest. Otsijate seas olid lisaks politseinikele nii abipolitseinikud, vabatahtlikud otsijad, kohalikud elanikud kui ka Salme lähedased, sõbrad ja tuttavad.

"Otsinguala oli meil Kabli külast kuni Häädemeesteni välja, läbi kammiti nii Salme koduümbrus kui ka kaugemad alad, näiteks Rannametsa-Ikla teeäärne ning rannaala. Kohalikel elanikel palusime läbi vaadata ka oma krundid. Samaaegselt kontrollisime erinevaid vihjeid, mis meile Salme võimaliku liikumise kohta tulid. Tänan kõiki, kes Salmet mitu päeva otsisid ja suur tänu tema leidjale, kes kiiresti abi kutsus."