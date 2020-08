Möödunud laupäeval viibis Tartu baaris Möku inimene, kellel hiljem kinnitati koroonaviirus

"Terviseamet ja Möku paluvad kõigil selle õhtu külalistel oma tervist jälgida. Kui tekivad kasvõi kerged sümptomid, siis helista palun perearstile või 1220 ja jää koju," kirjutas baar.

"Möku külalistele tuletame meelde, et käte desinfitseerimise vahendid leiab kõigi välisuste ja WC juurest. Meil on maskiga käia lahe, distants on okei ja palun ära pahanda, kui meie turvamees ei lase sind sisse, sest Mökus on liiga tihe. Hoidke end!" seisab veel teates.

Terviseamet ütles eile, et Tartu baar Naiiv on üks koroonakolle, millega on seotud üheksa nakkusjuhtu. Kingsepp selgitas, et terviseamet arvestab Naiivi kui nakkuskollet, sest uusi nakatunuid seob see, et nad käisid kõik baaris toimunud peol. "Tagantjärele on küll keeruline selgeks teha, kus täpselt nakatumine toimus, aga Naiivis toimunud peol oli viirusekandja ja seal puutusid kaheksa kohalikku kõik kokku. Naiiv on seega uute nakatunute puhul ühine nimetaja," ütles meedianõunik.

Lisaks pidas terviseamet nakkuskoldeks Tartu klubi Vabank, millega on seotud vähemalt 33 nakkust.

