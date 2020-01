Monica Rand jääb vähemalt esialgu Tartu abilinnapea ametisse: kokkulepet ei täidetud

Keskerakonna Tartu piirkonnas pikemat aega väldanud sisetüli päädis 8. novembril otsusega, et Rand kirjutab tagasiastumisavalduse, mille esitab aasta viimasel tööpäeval, kui piirkonna juht Jaan Toots on täitnud nende kokkulepet.

Eile selgus, et Rand ei esitanudki Tartu linnasekeretärile valmiskirjutatud tagasiastumisavaldust.

"Põhjus seisneb selles, et kokkulepet, mis 8. novembril Tartus sõlmiti, ei täidetud. Midagi täiendavat mul öelda ei ole," ütles Rand Delfile.

Väidetavalt oli kokkuleppe üheks tingimuseks see, et Toots leiab Rannale teise töökoha. Rand seda kinnitama ei soostunud. "Kokkulepet ei täidetud. Punkt," ütles ta lakooniliselt.

Ranna väitel on Toots seisukohal, et ta on kokkuleppest kinni pidanud. "Meil on selles küsimuses erinevad arvamused," märkis Rand, keda ootab täna ees uus vestlus Tootsiga.

Küsimusele, kas on veel siiski võimalik, et Rand lahkub abilinnapea kohalt, vastas ta jaatavalt. "Kõik on võimalik."

Sisetüli Keskerakonna Tartu piirkonnas

Septembris sai Jaan Tootsist Aadu Musta asemel Keskerakonna Tartu piirkonna juht. Näiliselt väikesest parteisisesest muudatusest kasvas suurem verevahetus. Oktoobri esimeses pooles jõudis meediasse, et ilmselt jäävad senised abilinnapead Rand ning Lepajõe töökohast ilma, kuna Toots heitis neile ette, et nad ei tegele piisavalt erakonnaga.

Kui Lepajõe oli oma sõnavõttudes tagasihoidlikum, siis Rand ütles korduvalt, et vabatahtlikult oma ametist ei lahku.