Monica Rand jääb vähemalt esialgu Tartu abilinnapea ametisse: kokkulepet ei täidetud

Varem on Klaas Delfile öelnud, et Tartu linna asutuste konkursside võimaliku tulemuse sidumine Keskerakonna sisemiste konfliktide ja nende võimalike lahendustega on meelevaldne. "Avalikud konkursid on ja peavad olema avalikud ning läbipaistvad," rõhutas ta. "Kui Monica Rand soovib osaleda mõnel linnaga seotud avalikul konkursil, siis ta peab seda tegema samadel tingimustel teiste kandidaatidega ja valik tehakse parima kandidaadi kasuks."

Klaasi kinnitusel on kõne all olnud võimalus, et Monica Rand osaleb linnale kuuluva SA Tartu Perekodu Käopesa juhatuse liikme avalikul konkursil. "Kas ta seda teeb ja milline on tema eduperspektiiv, ei ole võimalik tänasel päeval ennustada. Käimasolev konkurss ei saa olla Keskerakonna-siseste kokkulepete objektiks," toonitas linnapea novembris.

Sisetüli Keskerakonna Tartu piirkonnas

Septembris sai Jaan Tootsist Aadu Musta asemel Keskerakonna Tartu piirkonna juht. Näiliselt väikesest parteisisesest muudatusest kasvas suurem verevahetus. Oktoobri esimeses pooles jõudis meediasse, et ilmselt jäävad senised abilinnapead Rand ning Lepajõe töökohast ilma, kuna Toots heitis neile ette, et nad ei tegele piisavalt erakonnaga.

Kui Lepajõe oli oma sõnavõttudes tagasihoidlikum, siis Rand ütles korduvalt, et vabatahtlikult oma ametist ei lahku.

8. novembril kogunes Tartus Keskerakonna sealse piirkonna juhatus ja volikogu fraktsioon. Arutelul osalesid ka erakonna esimees Jüri Ratas, aseesimees Mailis Reps ning peasekretär Mihhail Korb. Ligi viis tundi kestnud koosolekul jõuti Monica Rannaga kokkuleppeni, et Rand esitab aasta viimasel tööpäeval tagasiastumisavalduse ja lahkub 1. jaanuarist ametist.

Rand kinnitas eile ERR-i uudisteportaalile, et läheb täna tööle, kuna teine osapool ei ole novembris loodud kompromissi kokkulepet täitnud.

Esialgu soovis Toots ametist priiks saada ka teise keskerakondlasest abilinnapea Madis Lepajõe, ent kuna tema on haiguslehel, siis tema osas ei ole kokkuleppeni jõutud ega seda ka tingimata otsitud.