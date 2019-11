Monica Rand ja Jaan Toots ei avalda, mis on Ranna abilinnapea kohalt lahkumise hind

Rand ütles Tartu Postimehele, et seoses tema abilinnapea kohalt taandumisega on Tartus edasise töö osas jutt pakkumistest, mis on olnud kõneks koalitsioonipartneriga läbi rääkides ja jutt on avalikul konkursil ametisse kandideerimisest "linna egiidi" alla.

Delfi soovis Rannalt teada, milliste pakkumiste ja konkursiga on tegemist, kuid Rand eitas, et midagi sellist laual on. "Me eile õhtul läksime lahku sõnadega, et 1. jaanuaril 2020 astun ametist tagasi ja piirkonna esimehega jäi ülesanne need asjad läbi rääkida," ütles ta. "Meil ei ole mingeid pakkumisi laual, et Monica Rand hakkab nüüd valima ühe, teise või kolmanda seast."

Küsimusele, kas Tartu Postimees on siis millestki valesti aru saanud, vastas Rand, et leht pole olukorda kuidagi valesti tõlgendanud, aga pole ka olukorda, kus ta hakkaks mingisugust valikut tegema. "Praegu on meie eesmärgiks eelarve rahulikult kokku panna, volikogusse sellega jõuda ja samal ajal paralleelselt rahulikult piirkonna esimehega sellel teemal suhelda ja see on kõik," ütles Rand.

Küsimusele, millel Tartu Postimehe väited tuginevad, vastas Rand, et üks pakkumine siiski on koalitsioonipartneriga kõneks olnud. "Aga see ei tähenda seda, et konkreetselt just see pakkumine on see, mis peaks mulle tehtama," sõnas ta.

Küsimusele, millise pakkumisega ikkagi konkreetselt tegu on, vastas Rand, et ta ei kommenteeri selle sisu. "Las Jaan Toots kommenteerib, tema on seda arutanud, minul ei ole selle kohta ühtegi kommentaari anda," ütles ta.

Toots keeldub Ranna pakkumistest rääkimast