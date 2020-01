Monica Rand heideti Keskerakonnast välja

Varasemalt on Toots selgitanud, et põhjus on poliitiline. „Kui juhatuses on 13 liiget ja 11 kirjutavad, et tuleb tagasi kutsuda... Poliitikas nii käibki. Keegi pole süüdistanud töö mitte tegemises. Siin on poliitilised möödalaskmised. Muidugi on olukord väga inetu ja keegi seda ei naudi,” sõnas Toots möödunud nädalal Ärilehele.

Keskerakond pole selgitusi andnud, mis on siiski täpsemalt Ranna abilinnapea kohalt kangutamise taga.

Toots ei öelnud, kes on Keskerakonna uued võimalikud kandidaadid abilinnapea kohale. Ta täpsustas vaid seda, et kaks kandidaati on olemas ning teistel liikmetel on võimalus veel kandidaate esitada.

Kuigi erakond tahab Randa abilinnapea kohalt maha võtta, on see võim Tartu linna volikogul. Tartu linna volikogus on tugev enamus Reformierakonnal 20 kohaga, millele järgneb SDE kaheksa kohaga. Keskerakonnal on vaid seitse kohta.

Monica Randa pole õnnestunud Delfil veel tabada.