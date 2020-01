Monica Rand: erinevalt Tartu praegusest juhatusest olin mina kohal, kui oli Yana Toomi kampaania jaoks vaja tikutopse kleepida

Yana Toom süüdistas Monica Randa selles, et Keskerakond eile Tartus valitsusest välja puksiti. "Ta ei allunud erakonna juhatusele otsusele, et tal tuleb ametist lahkuda. Kui me vaatame kogu loo kronoloogiat, siis andis just tema kõige tugevama panuse koalitsiooni lagunemisse," ütles Toom.

"Kui me valime, mis on tähtsam, kas erakonna sisekliima või võim, siis muidugi esimene," lisas Toom. Randa paneb kriitika imestama, sest Toom peaks tema sõnul olema teadlik Ranna panusest erakonnale.

"Minule teadaolevalt ei ole Yana Toom suhelnud erakonna ega linnajuhtimise teemal ei minu ega Madis Lepajõega, kuidas ta saab siis teada, kuidas tegelikult lood on? Viimane kord kui Toomi nägin, oli Europarlamendi valimiste eel, kui aitasime piirkonna naistega tikutopse kleepida. Minul ei olnud probleemi Yanale appi minna ja praktiliselt südaööni kleepida. Küll ei olnud seal näha tema praeguseid tublisi toetajaid." ütles Rand Delfile.

Yana Toomil jätkus kiidusõnu aga Jaan Tootsile. "Tema eestvedamisel ollakse aktiivsed ja tehakse head tööd. Usun, et selles osas pole ka Aadu Mustal Tootsile midagi ette heita," ütles Toom täna hommikul.

Ranna hinnangul on Tootsi "hea töö" tulemus just see, et Tartu linnavalitsuses lähipäevil enam Keskerakonnale asja ei ole. "Viimastel päevadel välja astunuid ei ole ainult üks. Sisekliima on erakordselt halvaks muutunud just Tootsi ajal," ütles Rand Delfile.

Ranna toetajad lahkuvad

Peale eelmisel kolmapäeval toimunud Monica Ranna Keskerakonnast väljaheitmist on vabatahtlikult erakonnast lahkunud mitmed Tartu keskerakondlased, kes on Monica Randa toetanud. Mõni on lahkunud ka juba enne seda.