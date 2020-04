Mõned omavalitsused tahavad teada, kes nende piirkonnas on nakatunud ja kus nad elavad. Seda infot ei anta

Täna kohtusid 11 kohaliku omavalitsuse esindajad videosilla kaudu sotsiaalministeeriumiga, mille ühe tulemusena tõdeti, et omavalitsused soovivad rohkem infot viiruse leviku kohta nende piirkonnas. Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul arutleti kohtumisel, kas see oleks võimalik, kuid tõdeti, et andmed haiguse kohta on delikaatsed ning tegelikult ei ole KOV-idel ka vajadust selle info järele.

“Omavalitsus peab tagama sotsiaalteenused nii või teisiti, olgu ta HIV-positiivne või koroonapositiivne või gripihaige,” märkis Trei ja lisas, et toit ja ravimid jäetakse omavalitsuse poolt ukse taha kontaktivabalt.

Mõned omavalitsused põhjendasid soovi nakatunute aadressi teada sellega, et neil silma peal hoida ja kehtestada neile täiendavad liikumispiirangud. “Aga see on politsei pärusmaa,” selgitas Trei. “Ei hakka põhiseadust kriisi ajal muutma.” Ta lisas, et koroonapositiivsed on lisaks politseile ka terviseameti ja perearsti jälgimise all.

Trei vahendas ka sotsiaalministeeriumi seisukohta: “Nad leidsid, et kui väiksemates omavalitsustes oleks teada, kus koroonapositiivsed elavad, hakataks neid inimesi häbimärgistama.”

Raskel ajal vajab sotsiaalvaldkond lisaraha

Tänasel kohtumisel keskenduti sotsiaalsektori toimetulekule kriisiolukorras. Üldine tõdemus oli, et praegu on sotsiaaltöötajad kriisiga toimetulekuks mitmekülgselt valmistunud, kuid tuleb silmas pidada ka seda, et olukord ei pruugi olla täiendavate vahenditeta jõukohane, kui kriis kestab pikemalt või süveneb.