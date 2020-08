Mõned meelelahutusasutused hiilivad öisest alkoholimüügi keelust mööda

Delfi lugejale jäi silma Tallinnas asuv Kannu pubi, kes reklaamis Instagramis võimalust pubisse oma jook kaasa võtta ning rääkis korgimaksust. Kolmeosalises reklaamis kirjutati: "Alkoholimüük kuni kella 23.00! Palume tulla varakult ja vaurda alkot terveks õhtuks. Kallis sõber - Tule siia, Meie sind ei üldse piira. Alkoholi me ei müü, pole aga meie süü. Kui Sul kaasas oma jook, siis see julgelt meile too. Korgimaks on väike tasu, mis ka annab meile asu. Pikendus see meie poolt, kanname ka peo eest hoolt!”

Kuvatõmmis Kannu pubi Instagramist.

Kuna Kannu pubi ei vastanud Delfi kõnedele ega kirjale, pole teada, mida korgimaks endast täpsemalt kujutab ning kas pubi kavatseb sellise poliitikaga jätkata.

Põhja prefekt Kristian Jaani pidas sellist üleskutset vastutustundetuks, viidates, et Terviseameti hinnangul on Tallinn oma elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima nakkushaiguste leviku riskiga piirkond Eestis.

"Terviseameti andmetel sai üks Harjumaa nakkuskolle alguse Tallinnas Ülemiste Citys toimunud klubipeolt ning pühapäeval registreeritud haigusjuhtumid pärinesid sealt," ütles Jaani.

“Seetõttu ei saa kuidagi heaks kiita nende ettevõtete strateegiat, kelle eesmärgiks on ikkagi erinevate nippidega võimalikult palju alkoholi müüa,” lisas ta. “Viiruse leviku tõkestamisesse saab panustada igaüks ning kirjeldatud käitumine on lihtsalt vastutustundetu kõigi nende suhtes, kes annavad endast kõik, et oleksime terved”.

Sarnase üleskutse tegid sel nädalavahetusel Tallinnas toimunud pidudesarja Bianca ürituse korraldajad. "Viimasel alkomüügi pooltunnil on teil võimalus soetada baaridest kange alkoholi pudelid koos pealekaga soodsalt valmis, et kesamärjukest ka peale keeldu jätkuks," kirjutati ürituse all. Tänaseks on see informatsioon ürituselt kustutatud.

Kuvatõmmis pidudesarja Bianca Facebooki üritusest.



Lõuna prefekt Vallo Koppel rääkis, et sellistel puhkudel ei ole politsei või kohaliku omavalitsuse järelvalvajate eesmärk kedagi karistada, vaid pigem reegleid selgitada ning kordumisi ennetada.

"Päris [augusti] alguses oli üks kaasus, kus üks meelelahutuskoht püüdis hiilida piirangust ümber, tõstes piletihinda ja väites, et nad kingivad sinna juurde alkoholi," ütles Koppel. "Tegemist on näilise tehinguga ja tegelikult on see ikkagi sisuliselt ikkagi alkoholi müümine". Ka sellele meelelahutusasutusele loeti toona sõnad peale ning Koppeli sõnul pole sellist trikitamist enam ette tulnud.