Mõned klassid peavad uuel õppeaastal hakkama saama ilma õpetajata

Eesti õpetajate liidu juhatuse esimees Margit Timakov on õpetajate puudjäägi üle väga murelik. Ta ei julgenud suurusjärku pakkuda, kuid nentis, et tõenäoliselt kõiki puuduolevaid õpetajaid terves Eestis septembriks ei leita. "Õpetajaid on igal sügisel puudu, aga see tendents on aina suurenemas, sest õpetajate liikuvus on suurenenud. Aina enam läheb õpetajaid pensionile ning ka õpetajad liiguvad muude töökohtade vahet aina enam," kommenteeris Timakov.

Kuigi probleemi juurpõhjused peituvad teadagi õpetajate palgatasemes ning noorte väheses huvis õpetajaameti vastu, siis tõi Timakov välja veel sellegi, et õpetajate leidmise ja palkamise vastutus jaotub ebaühtselt vaid koolijuhi õlule.

"Kiirvariante probleemi lahendamiseks pole olemas. Võib öelda, et täna kooli pidaja ei võta vastutust selle eest, et õpetajaid pole. See on jagatud mure ning tegelikult võiks koolipidajad ja juhid omavahel rohkem pead kokku panna," tõi ta näiteid.

Siiski hajutas õpetajate liidu juht esimesse klassi siirduvate juntsude vanemate hirmu, sõnades, et kui klassid on juba välja kuulutatud ja kokku pandud, siis küllap on ka õpetajad neile olemas. Neis valdkondades, kuhu õpetajaid ei leita, läheb koormus jaotamisele teiste õpetajate vahel.