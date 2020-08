Mondo kogus Beiruti perede toetuseks üle 10 000 euro

“Me oleme tõesti tänulikud ja isegi pisut üllatunud, et annetusi kogunes nõnda palju," ütles eestlaste loodud heategevusorganisatsiooni MTÜ Mondo humanitaarabiekspert Kristi Ockba. "Kokku andis oma panuse 159 inimest, annetusi ei tehtud mitte ainult Eestis, vaid GoGetFunding keskkonna kaudu saime ka rahvusvahelisi annetusi. Beiruti inimeste raske olukord läheb inimestele südamesse üle maailma."

Toidupakid 230 perekonnale jagab kolme nädala jooksul laiali Mondo kohalik partnerorganisatsioon Development for People and Nature Association (DPNA). Eelistatakse kõige haavatavamas olukorras inimesi - vanureid, lastega peresid, üksikemasid ja töötuid.

Mondo partnerorganisatsioon Liibanonis jagab plahvatuses kannatada saanud peredele abi. Foto: MTÜ Mondo

Täna on plahvatusest möödunud 21 päeva. DPNA töötaja Hiba Antoun rääkis, et inimestele anti toiduabi algul kuuks ajaks ning need varud hakkavad nüüd otsa saama.

"Eile jagasime tänavatel 2350 toidupakki, lisaks neile tulid sajad inimesed meie juurde ja palusid end nimekirja lisada,” kirjeldas DPNA töötaja Hiba Antoun.

“Vahetult pärast plahvatust valitses linnas kaos, praeguseks on abitegevus rohkem organiseeritud. Samas hakkavad paljud alles nüüd taipama, kui halb olukord tegelikult on. Tänavatel on konflikte.Inimesed on kaotanud töö. Neil on praeguses olukorras vaja lootust ja tuge, et mitte kõigele käega lüüa ja Liibanonist põgeneda. Eestlaste annetused on meile toeks, sest lisaks toiduabile annab meile lootust teadmine, et meist hoolitakse. Loodame väga, et nüüd, kui Liibanon pole enam uudiste põhiteema, meid täielikult ei unustata,” jätkas Antoun.

Mondo partnerorganisatsioon Liibanonis jagab plahvatuses kannatada saanud peredele abi. Foto: MTÜ Mondo

MTÜ Mondo töötab Liibanonis 2016. aastast, pakkudes tuge seal elavatele Süüria pagulastele. Riigis, mis on pindalalt neli korda väiksem kui Eesti, elab 1,5 miljonit pagulast, kes moodustavad tervelt veerandi elanikkonnast. Pärast katastroofi vajavad abi nii pagulased kui kohalikud, õnnetusest on mõjutatud kokku umbes 700 000 inimest. Plahvatuses hukkus üle 200 ja kodu kaotas ligi 300 000 inimest, samuti hävisid linna viljatagavarad.