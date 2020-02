Mölder: apteegireformi muutmise eelnõudega minnakse kiirkorras edasi

Möldri sõnul on koalitsioon otsustanud, et opositsiooni ehk sotsiaaldemokraatide eelnõud ei toeta. Keskerakonnas on aga erimeelsusi EKRE esitatud eelnõu osas, mille üks esitajatest oli ka keskerakondlane Jaanus Karilaid. Sotsiaalminister Tanel Kiik on mitu korda öelnud, et ei pea mõistlikuks EKRE eelnõud, mis tühistaks apteegireformi kavandatud kujul.

"Minu isiklik arvamus: debatti võib loomulikult pidada kaks kuud enne reformi lõpptähtaega, ent apteegituru sujuva ja selge korralduse huvides on vajalik pigem õigusselgus kui uute ettepanekute pidev lauale löömine," ütles ta Delfile, kui EKRE oma eelnõuga välja tuli.