Mölder: apteegireformi jõuaks tehniliselt muuta, aga konsensust riigikogus pole

Mölder kirjeldas Delfile, kuidas ta näeb praegusi seisusid edasise osas. Mis puutub SDE ehk opositsiooni ridadest esitatud kahte eelnõusse (vt infokast), siis eeldas sotsiaalkomisjoni esimees, et sotsid toetavad neid jätkuvalt. „Aga koalitsioon neid ei toeta,“ rääkis Mölder ja ütles, et see on praegu võimuliidu ühine seisukoht.

Kolm eelnõud menetluses -SDE detsembris esitatud eelnõu, mis lubaks teatud juhtudel haiglatel minna mööda ravimite hulgimüüjatest ja osta ise vähe saadaolevaid preparaate otse ravimite pakkujatelt.



-Jaanuari lõpus SDE esitatud eelnõu, mis lubaks teatud ülemineku järeleandmisi, kui tekib probleeme apteekide omandi minekul proviisoritele.



-Samal ajal esitatud EKRE eelnõu, mis tühistaks apteekide omamisele 1. aprillil kehtima hakkavad kutselised kitsendused (st proviisorapteekide nõude).

Kui võimuliit tõesti sellisel seisukohal on, siis ei tasu nendest eelnõude ellujäämist oodata, sest nad hääletatakse enamuse häältega menetlusest välja.

Jääb EKRE eelnõu, mis tühistaks apteegireformi kavandatud kujul.

Mölder seletas, et sellega valitsevat seisu. Tema sõnul on Isamaa andnud mõista, et võiks toetada eelnõud vaid teatud muudatustega. Mölderi kodupartei pole aga ühist seisukohta veel üldse kujundanud - sotsiaalkomisjoni esimees lootis, et see võiks esmaspäevase arutelu eel siiski sündida.

Mis puutub Reformierakonda, siis on Mölderi teada seal inimesi, kes maailmavaatelistel põhjustel toetaksid samuti apteegireformi tühistamist, kuid ta ei hakanud ennustama, mis seisukoha suurima opositsioonierakonna fraktsioon lõpuks võtab.