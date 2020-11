MÕJUKATE ERISAADE | Milline oleks välja näinud 2020. aasta ilma globaalse pandeemiata?

Tänavust jääb kirjeldama koroonaviiruse ülemaailmne levik. Kuigi Eesti Päevalehe mõjukate nimekiri on pandeemia kõrval köömes, siis ometi sai ka see tabel 2020. aasta sündmustest oluliselt mõjutatud.

Kas Eestis oleks Irja Lutsar muidu nii tuntud? Professor naljatab ka ise, et oli enne koroonaviirust mitte keegi. Samamoodi poleks Saaremaalt avalikkusesse kerkinud "Eesti doktor House" Edward Laane ega oleks ka terviseamet nii inimeste igapäeva teadmisesse kulunud. Või terviseamet ikkagi oleks? Asutuse endine juht Merike Jürilo ütleb, et organisatsioonis olid suured muudatused just äsja enne viirust käsile võetud.

Tallinki juht Paavo Nõgene räägib ettevõtte kolossaalsetest plaanidest. 2020. aasta pidi olema nende kõigi aegade parim. Plaanis oli ettevõttega laieneda Aasiasse ja uutele meredele. Ent see kõik jäi olemata, pandeemia tegi kasvamisplaanidest pideva kriisikoosoleku.

Vastupidist möönab aga WRC ralli Eestisse toonud Urmo Aava: neile jõudis tulevik hoopis varem kätte. Viirus nihutas 2022. aastasse plaanitud suurürituse hoopis tänavusse.

Ükski valdkond ei jäänud 2020. aastal tervisekriisist puutumata. Ministrid Taavi Aas ja Urmas Reinsalu räägivad, mis kõik jäi tegemata, ent mis sai ka oodatust palju paremini tehtud.

