Mobiiliandmete analüüs | Inimesed jäid eriolukorras koju. Tublid oldi Tallinna ja Tartu läheduses, Ida-Virus püsivust kõige vähem

Statistikaamet avaldas täna koos mobiilside operaatoritega koostatud Eesti elanike mobiilide andmetel põhineva analüüsi, kus uuriti, kas eriolukorras kehtestatud piirangud ja nõuded on inimeste rändamist vähendanud või mitte. Lühidalt kokku võttes – inimesed on ringiliikumist kõvasti koomale tõmmanud, suurenenud on kodus püsijate hulk, kuid on ka teatud „aga“-sid.

Analüüsis tehti järgmised mobiilide liikumise andmetel põhinevad peamised järeldused:

-Pärast eriolukorra kehtestamist 12. märtsil on Eestis inimesed jäänud keskmiselt 16 protsendipunkti paiksemaks. Teisisõnu hinnanguliselt 200 000 inimest.

-Pärast eriolukorra kehtestamist püsivad Eesti inimesed keskmiselt 20 tundi oma peamises asukohas. Seda on kaks tundi enam, kui võrdluse aluseks olnud veebruarikuu näitajad.

-Kogu päeva jooksul läbitud vahemaa on vähenenud 27,5-lt 17,6 kolimeetrile.

-Peamisest asukohast käimise kaugeim distants on vähenenud 14.6km 9.7 kilomeetrile.

-Peamisest asukohast väljas käimiste kordade arv on vähenenud 1,8-lt 1,5-le

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi rääkis analüüsi tutvustamiseks korraldatud virtuaalsel pressikonverentsil, et valitsus palus neil analüüsida andmeid, et saada vastused kolmele peamisele küsimusele. Esiteks milline muutus toimus liikumises peale 12. märtsi, kui kehtestati eriolukord. Teiseks millised muutused peale 24 märtsi, kui kehtestati 2+2 reegel. Ning viimaks, mis on toimunud Saaremaal ja Muhu vallas, kuna need on viiruse leviku mõttes eriliselt luubi all ja seal on kehtestatud veel omakorda eraldi karmimad liikumis piirangud.

Mis puutub inimeste paikseks jäämist, siis inimesed on eriolukorra kehtestamist tõsiselt võtnud. Kui veebruaris ei liikunud oma põhiasukohast ca kolmandik Eestis töötavaid mobiile, siis nüüdseks on see kasvanud pooleni.

„Toimunud on suur muutus peale eriolukorra kehtestamist, hinnanguliselt 200 000 inimest jäi paikseks. Ehk keskmiselt 16% protsendipunkti jäid inimesed paiksemaks oma asukohas,“ vahendas Mägi analüüsi tulemusi.

Samas on analüüsist näha, et paikseks jäämine toimus suuresti just peale eriolukorra kehtestamist. Pärastised piirangute lisamised pole enam ühes kohas asuvate mobiilide hulka märkimisväärselt muutnud.