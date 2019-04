MMSi propageerijad plaanisid suurürituse korraldada rahvusraamatukogus. Kultuuriasutus tõmbas nüüd siiski pidurit

Üritusel on oma Facebooki lehekülg, kus korraldajad selgitavad, et arutletakse MMSi teemal. "Kutsume vähist tervenejaid jagama ja laseme teadlasel selle lahti rääkida, mis reaktsiooni ja keemilise protsessi see ravim meie organismis tekitab," selgitavad nad. Vestlusõhtut veab

Janika Veski.

Kuvatõmmis

Terviseamet teatas tänavu veebruaris, et keelab MMS-i ehk kloordioksiidil põhineva lahuse levitamise. Toote kasutamata A-komponent ehk naatriumkloriti lahus tuleb aga viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhi Ester Öpiku sõnul tingis toote levitamise keelamise asjaolu, et kosmeetikatootena levitatav MMS sisaldab kosmeetikatoodetes keelatud kloori. Aine võtmisega võivad mürgistusnähtudena kaasneda kõhuvalu ja oksendamine.

Delfi uuris täna rahvusraamatukogust, miks nad teevad koostööd keelatud aine levitajatega. Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo sõnas, et nad said täna täpsemat infot ürituse sisu kohta ja tühistasid kliendi broneeringu. "Põhjuseks on see, et rahvusraamatukogu loob ja vahendab usaldusväärsetel allikatel põhinevat infot ning antud üritus läheb vastuollu meie väärtustega."