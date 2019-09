MMSi eestkõneleja müüb lahust keelust hoolimata, terviseameti menetlus käib

"Toote ajutine müügist eemaldamine oli puht bürokraatlikel põhjustel. Firma tegevus loomulikult kannatas seetõttu, kuid meil on hea meel, et nüüd on kõik puudused kõrvaldatud ning oleme terviseametiga ühel meelel, et klorit on õige kasutamise korral ohutu ja tõhus vahend tervise (suuhügieeni) eest hoolitsemisel," seisis postituses.

Tõepoolest - Kukuškin müüb MMSi suuloputusvahendina, mida alla neelata ei tohi. Lisaks on juures märge, et kontsentraadi manustamisel tuleb konsulteerida arstiga.

Terviseamet on teadlik, et keelatud toode on taas müügil ning e-poe osas käib menetlus. "Menetlus on hetkel lõpufaasis ja enne kõikide protseduuride täitmist me veel midagi kommenteerida ei saa," ütles Öpik.

Terviseameti mürgistusliinile tuleb ka MMSi mürgistuse kõnesid. Tavalistest kõnedest eristuvad need selle poolest, et inimene ei taha öelda, mida ta tarbis, kuigi muudel juhtudel ollakse võimalikult täpsed.

Müügil teinegi lahus

Lisaks MMSile müüb Kukuškin e-poes ka DMSO lahust kui vahendit naturaalse värvi, õli või vaha pinnalt eemaldamiseks. DMSO on aga tuntud ka kui MMS-i kaaspreparaat ning e-poes kategoriseeritud tervisetootena.

DMSO on nimelt ravimi toimeaine, mis on kasutusel paikse toimega valu leevendavates vahendites. USA-s kasutatakse DMSO lahust kroonilise põiepõletiku raviks põide manustatava lahusena. Ei ole teada, et see aine raviks muid haigusi.

Mineral Gardeni e-poes on lahuse kirjelduses märgitud, et kontakti tuleb vältida raseduse, lapse hoidmise ja haige põetamise korral.

Mis ained on MMS ja DMSO? MMSi ehk kloordioksiidi kasutatakse näiteks tekstiilitööstuses kangaste ja paberitööstuses tselluloosi pleegitamiseks. Samuti basseinide ujumisvees bakterite tapjana.



Inimesel põhjustab kloordioksiidi sissehingamine, allaneelamine või nahale sattumine mürgistuse. Aine võib annusest sõltuvalt põhjustada mürgistusnähte nagu oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus. Tugeva mürgistuse korral võib tekkida raske vedelikupuudus, mis võib olla eluohtlik seisund, eriti lastele ja eakatele.



MMSi müüakse või soovitatakse kasutada koos DMSOga.



Dimetüülsulfoksiidi võib nahale manustatult tekitada sügelust, punetust ning põhjustada allergilisi reaktsioone. Suukaudsel manustamisel võivad tekkida iiveldus, oksendamine, seedetrakti häired, peavalu, uimasus, nägemishäired, hingamisraskus.



Allikad: terviseamet, sotsiaalministeerium