MMS-i eestkõnelejad kaebavad kohtusse laimavad kommentaarid, millest osa kirjutati Eesti ülikoolide netivõrkudest

MMS-i ehk kloordioksiidi skandaal saavutas haripunkti 2015. aasta oktoobris, kui Eesti Päevaleht kirjutas, kuidas vanemad tegid Veski ja Kukuškini õhutusel vähihaigele lapsele MMSi klistiiri. Kloordioksiid on vees lahustuv gaas, millega pleegitatakse riiet. Söövitava kemikaaliga puhastatakse ka basseinide vett, kuna see tapab baktereid.

Nüüd tahavad MMSi imerohuna reklaaminud Kukuškin ja Veski kaevata kohtusse aastatel 2015 kuni 2019 postitatud kommentaarid, mis naiste kohta valeinfot ja laimu edastasid.

IP-aadressid pärinevad suures osas erinevate internetiteenust vahendavate ettevõtete võrkudest. Peale selle on laimavaid või solvavaid kommentaare postitatud Eesti Panga, Eesti kaitseväe, Tartu ülikooli, AS Tallinna lennujaama, riigi infosüsteemi ameti, Tallinna tehnikaülikooli, Tallinna ülikooli ning Swedbanki IP-aadressidelt.