Mitukümmend vanemaealist pälvisid sotsiaalministri tunnustuse

Sotsiaalminister Tanel Kiik tänas ja tunnustas 31 vanemaealist, kes aitasid kevadel eriolukorra ajal COVID-19 kriisiga toime tulla.

„Ministeeriumil on hea meel tänada 31 vanemaealist, kes tegid eriolukorra ajal suure pühendumusega tööd ning abistasid neid, kes seda kõige rohkem vajasid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Tunnustamisväärselt on kõik need inimesed oma kogukonnas silma paistnud, teisi toetanud ja abistanud ning inspireerinud ka teisi kogukonnaliikmeid.“

Tunnustuse pälvivad tervise- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kelle hulgas on nii koduhooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, õdesid, perearste, asenduskodude töötajaid, kohaliku omavalitsuse korrakaitsetöötaja, sotsiaaltranspordi bussijuht, aga ka mitmeid vabatahtlikke.

Sotsiaalministeerium korraldab igal aastal augustis traditsioonilise sotsiaalministri vastuvõtu, et tunnustada silmapaistvaid vanemaealisi. Sel aastal otsustati COVID-19 haigestumiste arvu tõusu tõttu iga-aastane tänuüritus ära jätta ning kõigile tunnustuse pälvinutele saadetakse tänukiri koos meenega koju posti teel.

Kutse kandidaatide esitamiseks saadeti kõigile maaomavalitsusliitudele, omavalitsusliidud ise korraldasid kandidaatide valimise. Lisaks said oma kandidaate esitada vanemaealiste poliitika komisjoni kuuluvad organisatsioonid ning Riigikogu sotsiaalkomisjon.

Tunnustuse pälvivad kokku 31 inimest:

Tallinn ja Harjumaa

Kersti Andreson

Jekaterina Studzinskaja

Tatjana Junkevich

Jevgenia Hmelnitskaja

Ants Laasfeld

Ljudmila Šeherina

Lea Aitsar

Sirje Roop

Malle Lambasaar

Liia Kuusik

Anne Dorbek

Ida-Virumaa

Svetlana Moissejeva

Tatjana Vassiljeva

Jõgevamaa

Ille Laumets

Helgi Kiik

Lääne-Virumaa

Mare Oja

Margit Tiidemaa

Riho Kutsar

Pärnumaa

Rein Tammai

Evi Rubin

Raplamaa

Valeri Tõrik

Saaremaa

Juhan Nemvalts

Epp Petrov

Hasso Uuetoa

Aili Õige

Tartumaa

Tiiu Kaasik

Viljandimaa

Silvi Reimann

Urve Kimmel

Võrumaa

Evi Tarro

Lea Jõevere

Hille Järvekald