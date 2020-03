Mitte kõik Krabi kooli õpilased pole leidnud uut õppeasutust

ERR kirjutab, et Võrumaalt pärit lapsevanem Katrin Pudersell on võtnud kõigi asjast puudutatud lapsevanematega ühendust ning tema ülevaate kohaselt on algava koolinädala puhul ilma koolikohata 13 õpilast.

Haridus- ja teadusministeeriumil on toimuvast teine nägemus.

"Meil selliseid andmeid, et on 13 õpilast, kellel ei ole üldse kooli, tegelikult ei ole. Praegu kuus last on sellised, kelle puhul läbirääkimised käivad, me oleme pakkunud variante omalt poolt, kohalikud omavalitsused on pakkunud variante," kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.

Ministeeriumist öeldakse, et nad on enda hinnangul tulnud olukorra lahendamisega hästi toime ning lõplik vastutus kooli valimisel lasub ikkagi lapsevanemal. Lapsevanemad rõhutavad aga vastu, et ministeerium võttis käskkirjas vastutuse õpilastele sobivate õppeasutuste leidmise osas.

