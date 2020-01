Mitte enam nii maailmavaatetu: üksinda edasi rühkiv Vabaerakond määratleb end paremtsentristlikuna

"Vaba tähendab inimese- ja kodanikuvabaduste esiletõstmist," sõnas ta. "Konservatiivne tähendab alalhoidlikkust ning rahvus- ja loodushuvide olulisust."

Parem-vasakpoolsuse skaalal liigitab erakond end paremtsentristlikuks, kuna parempoolsus haakub partei konservatiivsusega. Tsentristlik osa tähendab mõõdukust - ei kalduta äärmustesse.

"Oleme valmis koostööks kõikide poliitiliste jõududega, kes meie vaateid jagavad," sõnas mees ning kinnitas, et hetkeseisuga tegutseb Vabaerakond iseseisvalt edasi, kavatsemata ühineda teiste väikeerakondadega. "Kui nüüd konkreetseks minna, siis jah, oleme pidanud kontakte Roheliste ja Elurikkuse erakonnaga. See ei tähenda mitte mingil juhul, et me ühineme üksteisega. Pole küll välistatud, aga põhiline on see, et sarnaste vaadetega väikeerakonnad ei killustaks end."