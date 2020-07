Mis seosed on Louis Freeh'l rahapesus süüdistatud ettevõtte Prevezoniga?

Õigusbüroo Freeh Sporkin Sullivan LLP väitis pressiteates, et ei büroo, mõni nende partner ega Louis Freeh pole kunagi esindanud Prevezoni. Samas teates seisab, et ei büroo ega Freeh pole astunud Prevezoniga suhtesse mingiski vormis. Faktid kõnelevad aga muud.

Bloomberg kirjutas 2017. aasta lõpus, kuidas Prevezon palkas Freeh, et jõuda USAga kohtus kokkuleppele. Väljaanne väidab seda USA kohtudokumentide, mitte kuulujuttude põhjal.

Samuti kinnitab Business Insider Freeh seotust Prevezoniga, viidates taas ametlikele kohtudokumentidele. Memorandumis seisab, et Prevezon võttis endale teisegi advokaadi, Louis Freeh’, et jõuda USAga kokkuleppele, kui palju ettevõte USAle maksma peab.

Toona kaitses Prevezoni huve veel Vene advokaat Natalja Vesselnitskaja, kes kohtus 2016. aasta suvel enne USA presidendivalimisi New Yorgis Donald Trumpi, Trumpi poja Donald Juniori, Trumpi väimehe Jared Kushneri ja kampaaniajuhi Paul Manafortiga.

Väidetavalt lepiti Trump Toweri kohtumine kokku teadmisega, et Vesselnitskaja on Venemaa valitsuse advokaat ja pakub kompromiteerivat materjali Trumpi vastaskandidaadi Hillary Clintoni kohta. Samal ajal esindas Vesselnitskaja ka Prevezoni.

Washington Monthly tõi välja, et Freeh on pärast FBIst lahkumist just sääraste klientidega töötanud, keda ta pidas FBIs töötades probleemiks.