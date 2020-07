Mis saab, kui rahandusminister makseid ei taasta? Tanel Kiik korraldab Helmele antud tähtajal pressikonverentsi

Tanel Kiik nõudis eile, et rahandusminister Martin Helme taastaks maksed võrdõiguslikkust edendavatele MTÜ-dele täna kella 15ks. Helme andis eile mõista, et makseid ei taastata ja täna ongi sotsiaalminister kutsunud kokku pressikonverentsi, et edaspidisest sammudest ülevaade anda.